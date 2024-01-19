الأهلى ينهي إجراءات السفر إلى الجزائر لمواجهة بلوزداد بدوري الأبطال

ينهي مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية إجراءات السفر إلى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر لها يوم 16 أو 17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة من بطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 نقاط، حصدها الأحمر بعد الفوز على ميدياما بنتيجة 3-0، ثم التعادل مع يانج أفريكانز وشباب بلوزداد.

ويأتي ميدياما الغاني وصيفا برصيد 4 نقاط، فيما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث بترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط، يتذيل المجموعة يانج أفريكانز التنزاني برصيد نقطتين.

وتعادل الأهلي سلبياً مع شباب بلوزداد خلال المباراة التي جمعتهما يوم 8 ديسمبر الماضي باستاد برج العرب في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

ويغادر الأهلي إلى الإمارات غداً السبت لخوض معسكر خارجي استعداداً للإرتباطات المقبلة وفي مقدمتها مواجهة شباب بلوزداد بالجزائر يوم 16 أو 17 فبراير المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.