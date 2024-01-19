قصر ثقافة المنيا يحتفي بعيد الشرطة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، بفرع ثقافة المنيا.

ونظم بيت ثقافة مطاى محاضره تثقيفية احتفالا بعيد الشرطه وثورة يناير ، حاضر فيها الكاتبان د.محمد عبد المطلب، ود محمد عبد الظاهر، وأدارتها الدكتورة رانيا عليوة مدير عام فرع ثقافة المنيا، عن دور رجال الشرطة فى تحقيق الأمن، والحفاظ على سلامة الفرد، وأهمية الحدث الوطني الذي قدم فيه رجال الشرطة أرواحهم فى موقعة الإسماعيلية خلال التصدي للاحتلال البريطاني عام 1952، وثورة يناير وأهدافها في الحرية والعدالة الاجتماعية، والبحث عن حياة أفضل لأبناء الوطن.

كما تحدثت الدكتورة إيمان عليوة المتخصصة فى علم الاجتماع السياسي عن أهمية الشعور بالأمان للمواطن ومرتبه فى هرم احتياجاته وان الاحتفال باعياد الشرطة هو احتفال بيوم الوفاء للساهرين والقائمين على أمننا وشعورنا بالاطمئنان، بقرية أبو عزيز بمطاى .

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