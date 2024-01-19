فلسطين.. آليات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة فوريك شرق نابلس

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بالآليات العسكرية بلدتي بيت فوريك وبيتا في محافظة نابلس.

كما أضافت الوكالة، أن ثلاثة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، واعتقلت شابين بعد مداهمة منزلهما وتفتيشهم.

وفي بلدة الظاهرية، أفادت مصادر في البلدة أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وتجولت في الشوارع والأحياء.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، باستشهاد 5 مواطنين فلسطينيين في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب خان يونس في قطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، عن قصف مدفعي إسرائيلي على محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة.