الهلال الأحمر: قصف مدفعي على محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن قصف مدفعي على محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوب غزة.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية عن قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف منزل غرب خان يونس، ونتج عن تلك القصف الإسرائيلي شهداء وجرحى لم يتم معرفة عددهم حتى الآن.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبعض الشبان في قرية حوسان وبلدة نحالين غرب بيت لحم، واعتدت قوات الاحتلال على أربعة شبان فلسطينيين وإصابة أحدهم.

وأضافت الوكالة أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل غرب بيت لحم، وأطلقت الغاز المسيل للدموع، ونتج عن ذلك إصابة بعض المواطنين بالاختناق، وإغلاق بعض المحلات التجارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا من بلدة عرابة جنوب جنين، وتم اعتقال الشاب عند حاجز عسكري بمدخل عرابة، كما أطلق الاحتلال الرصاص الحي في قريتي جلبون وفقوعة شمال شرق جنين، ونشر الاحتلال قواته داخل الشوارع.