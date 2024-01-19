اليوم.. 7 وزارات تشارك في انطلاق المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة بالأقصر

تشهد مدينة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة فى دورته الرابعة الذي تنظمه جمعية الأورمان بأحد الفنادق الخاصة، والذي يُعد الحدث الأكبر مصريًا وإقليميًا ويُقام بحضور نخبة من خبراء التنمية المستدامة فى العالم، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

يشارك في المؤتمر، 7 وزارات، هم؛ التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والزراعة واستصلاح الأراضى، والطيران المدنى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة، وعدد من رؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى.

يُقام المؤتمر هذا العام تحت عنوان وشعار "التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام"، وذلك استكمالًا للدور التنموي الذي أخذته الجمعية على عاتقها منذ ما يزيد عن ثلاثون عاماً في جميع محافظات مصر، وتبنيها مبادرات مستدامة لمساعدة الفئات الأولى بالرعاية بشكل مؤسسي متطور، وتأكيداً على دور العمل الأهلي والقطاع الخاص فى تنمية المجتمعات اقتصادياً واجتماعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر ٢٠٣٠.

ويناقش المؤتمر، في الفترة من 19 حتى 21 يناير الجاري دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية من خلال مناقشة عدد هام من المحاور الأساسية تبدأ من خلال الكشف عن تكافل الذكاء الاصطناعى والاستدامة فى استراتيجيات الشركات من خلال رسم أوجه التشابه مع مبادئ أهداف التنمية المستدامة، والمسؤولية المجتمعية للشركات، والاستدامة البيئية والحوكمة، وأيضا تسليط الضوء على أهمية التعاون الدولى وأطر السياسات ودور مشاركة القطاع الخاص فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأخيرا توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وكيفية استجابة المنظمات لقضايا الاستدامة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها وصنع القرار ونماذج الأعمال والثقافات.

يذكر أن جمعية الأورمان نظمت المؤتمر الأول للتنمية المستدامة، في 2020 في محافظة الأقصر، بحضور عدد من الوزراء، وخبراء عالميين، وهيئات ومنظمات وجهات اقتصادية وبنكية محلية، عربية، إقليمية ودولية.