بالفيديو.. نجوم "عتبات البهجة" فى جلسات العمل التحضيرية

يواصل فريق عمل مسلسل "عتبات البهجة" جلسات العمل التحضيرية استعدادا للمشاركة فى السباق الرمضانى المقبل ونشرت الشركة المنتجة فيديو من كواليس التحضير يظهر فيه بعض النجوم اثناء التحضيرات

المسلسل بطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما ابراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، انتاج جمال العدل، المسلسل عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد و من المقرر عرض العمل فى السباق الرمضانى المقبل



