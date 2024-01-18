خالد النبوى فى كواليس "إمبراطورية ميم" .. صور

يواصل فريق عمل مسلسل "إمبراطورية ميم " تصوير مشاهده الخارجية بمدينة الانتاج الاعلامى و ظهر خلال هذه المشاهد الفنان خالد النبوى و نجله نور النبوى

مسلسل " امبراطورية ميم " يعتمد على الرواية الأصلية التي كتبها الراحل إحسان عبد القدوس و التى حملت اسم "إمبراطورية ميم" كان بطلها رجل، والراوية كانت فى 15 صفحة كتبها إحسان عبد القدوس عن أب يتمرد أولاده عليه ويرغبون فى عمل انتخابات واختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب و يتفاجىء انهم قاموا باختياره هو حاكما لمنزلهم

مسلسل " امبراطورية ميم " بطولة خالد النبوى و اخراج محمد سلامة و من المقرر عرضه فى السباق الرمضانى المقبل

يذكر ان شارك خالد النبوى فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "رسالة الإمام" و شاركه البطوله فيه مجموعة من النجوم منهم أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي

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