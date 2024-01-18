ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط المتهم بفيديو قيادة دراجة نارية بتهور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بالطريق العام. 


فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام قائد دراجه نارية وبصحبته فتاه بحركات إستعراضية بالطريق العام .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن اللوحات المعدنية الظاهرة بمقطع الفيديو خاصة بدراجة نارية أخرى "منتهية التراخيص" غير مبلغ بسرقتها .. كما أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية " الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه " ، وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف بأن الدراجة المضبوطة مستأجرة من (صاحب مخزن خرده - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) ، أمكن ضبطه وبحوزته اللوحة المعدنية "الظاهرة بمقطع الفيديو" ، وبمواجهته قرر بتحصله عليها عن طريق الخردة وأنه قام بتثبيتها على الدراجة الخاصة به التى قام بشرائها بدون أوراق. 
تم اتخاذ الاجراءات القانونية.
 

قيام قائد دراجة إستعراضية أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو دراجه نارية وبصحبته فتاه