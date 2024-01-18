"تيك توك" تطلق مسابقة LearnOnTikTok لتعزيز المحتوى التعليمي في منطقة الشرق الأوسط

الخميس 18/يناير/2024 - 09:43 م

المسابقة تقدم جوائز قيمة للفائزين.. وتشمل مجالات تعليمية متنوعة

أطلقت منصة تيك توك – منصة الفيديوهات القصيرة الرائدة عالميًا- مسابقة LearnOnTikTok، التي تهدف إلى تسليط الضوء على المحتوى التعليمي المفيد الذي يضيف قيمة لحياة المستخدمين اليومية، وتُعتبر فرصة فريدة لمستخدمي تيك توك في منطقة الشرق الأوسط للمشاركة، والمساهمة في المحتوى التعليمي على المنصة، وذلك استمرارًا لدور تيك توك في تشجيع المحتوى الإبداعي والمفيد على منصتها على مستوى العالم.

تتيح المسابقة للمشاركين فرصة الفوز بجوائز قيمة، وذلك لتشجيع المستخدمين على تقديم محتوى متنوع في مجالات اللغات، والفنون، والعلوم، والتكنولوجيا، والتغذية عبر إنشاء ومشاركة مقاطع فيديو تعليمية تتسم بالإبداع والمتعة، تحت هاشتاج LearnOnTikTok

بدأت فعاليات المسابقة يوم 10 يناير وتستمر حتى 26 من نفس الشهر على منصة تيك توك، ويمكن للمستخدمين الذين تزيد اعمارهم عن 18 عاماّ المشاركة فيها عبر إنشاء فيديو تعليمي مبتكر، وإضافة هاشتاج LearnOnTikTok تعلم_على_تيك_توك أسفل الفيديو، مع ضبط إعدادات الخصوصية للفيديو على "عام" لسهولة الوصول إليه، وسيتم نشر الفيديو بعد التأكد من أنه يتوافق مع إرشادات مجتمع تيك توك والمتطلبات الأخرى، ويتم اختيار الفائزين في المسابقة استنادًا إلى معدل التفاعل.

كما تتيح هذه المسابقة الفرصة للمستخدمين التألق بمهاراتهم ومشاركة المعرفة بطريقة إبداعية وتفاعلية على منصة تيك توك، في إطار التزام المنصة بإنشاء مساحة آمنة، توفر ضوابط التحكم بالمحتوى لتمكين المستخدمين من اختيار التعليقات التي تظهر على الفيديوهات الخاصة بهم، الأمر الذي يساهم في توفير تجربة استخدام آمنة ومريحة للمستخدمين.

ويعتبر هاشتاج، LearnOnTikTok ، الوجهة المفضلة لمستخدمي تيك توك، للمهتمين بتعلم لغة جديدة، أو الحصول على المزيد من المعلومات في مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والبرمجة، الرياضة، التغذية الصحية واللياقة البدنية، الماكياج والعناية بالبشرة والشعر، الموضة والطهي.

وأصبح هاشتاج LearnOnTikTok ، أحد المجتمعات الأكثر شعبية واستخدامًا على تيك توك، حيث حقق أكثر من 858 مليار مشاهدة عالميًا، كما تسعى المنصة إلى توفير مساحة آمنة للتعلم والتفاعل والتواصل مع الآخرين من مختلف أنحاء العالم، حيث يمكن للمستخدمين العثور على محتوى متنوع حول موضوعات مختلفة.