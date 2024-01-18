أمم أفريقيا 2023.. مقاهي جنوب سيناء تستعد لمشاهدة مباراة مصر وغانا

شهدت مقاهي جنوب سيناء وخاصة العاصمة طور سيناء، استعدادات مبكرة، لمشاهدة مباراة مصر مع فريق منتخب غانا، المقررة اليوم الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار وتستمر حتى ١١ فبراير المقبل.

ورصدت “البوابة نيوز” استعدادات احدى الكافيهات على شاطيء القمر، وحرص بعض مشجعي الكرة على الحضور مبكرًا وسط حالة من الحماسة والترقب.

ويحرص الشارع السيناوي على متابعة المباريات وتشجيع منتخب مصر فيلجأون للمقاهى والكافيهات لمشاهدة المباراة.

وكشف البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب المصري، في تصريحات له بأنه سيجري تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق بعد الأداء المتواضع له وتعادله المخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية (B)، وبالتالي من المتوقع أن يدخل منتخب "الفراعنة" مباراته ضد غانا اليوم الخميس، بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش أو (تريزيغيه) - مصطفى محمد - محمد صلاح.

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