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الخميس 18 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم إفريقيا.. محمد النني يصل للمباراة رقم 100 مع الفراعنة حال مشاركته

محمد النني
محمد النني
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تشهد مباراة منتخب مصر  ونظيره منتخب غانا، المقرر لها العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية، من دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصول محمد النني لاعب الفراعنة وفريق أرسنال الإنجليزي للمباراة رقم ١٠٠ في تاريخه مع منتخب مصر حال مشاركته في مباراة اليوم.
وقدم النني الكثير مع منتخب مصر في 99 مباراة سابقة، حيث أنه لايوجد اختلاف عليه من كل كافة المدربين الأجانب التي تولت تدريب الفراعنة.. ومن المقرر أن يجري البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري بعض التغيرات الطفيفة في مباراة اليوم أمام غانا.

محمد النني منتخب مصر بحثا عن رقم قياسي