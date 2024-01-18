ماذا قال رئيس المرصد الأورومتوسطي في حواره لـ «البوابة نيوز»؟.. شاهد

رغم أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق المدنيين العزل في قطاع غزة منذ أكثر من 100 يوم، على مرئى ومسمع من العالم كله، وباعتراف الاحتلال نفسه، إلا أنه يُحاول تكذيب والهروب من جريمة الإبادة الجماعية التي طالت ما يزيد على 2 مليون مواطن، حتى وصلت بشاعة جرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل للتصفية الجسدية المباشرة وسرقة الممتلكات وإذلال الناس في غزة وتنفيذ إعدامات ميدانية وثقتها كاميرات جيش الاحتلال وبثتها القنوات العبرية. ناهيك عن اختطاف الأطفال وسرقة الممتلكات الخاصة وتدمير الممتلكات العامة حتى باتت أحياء كاملة في غزة خاوية على عروشها جراء هولوكوست الاحتلال لـ 100 يوم على التوالي.

«البوابة نيوز»، حاورت الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أحد أبرز مراكز الرصد التي تُدقق جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة، كاشفًا أكاذيب الاحتلال بشأن حماية المدنيين وملاحقة المقاومة الفلسطينية..

لمشاهدة الحوار كاملا.. شاهد الفيديو