التصديق على 920 قرار تصالح مخالفات بناء بطور سيناء وشرم الشيخ

صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، على "10" قرارات لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك اجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 550 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

كما صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على 50 قرار لحالات تصالح علي مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالي مدينة شرم الشيخ.

وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، اليوم، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ.

ليصبح اجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ 370 قرار تصالح.

طور سيناء