انخفاض معظم أسواق الأسهم الخليجية بعد تراجع توقعات خفض الفائدة

أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على تراجع يوم الخميس، بعدما أفادت بيانات اقتصادية أمريكية بأن انخراط دورة خفض أسعار الفائدة قد لا يكون في الوقت المتوقع من قِبَل بعض المتابعين.

وتزايدت التكهنات حول عدم سرعة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة بفعل بيانات مبيعات التجزئة القوية التي صدرت يوم الأربعاء. وخفضت أداة "فيد ووتش" التابعة لشركة "سي.إم.إي" فرص حدوث التخفيض في مارس إلى حوالي 60 في المئة، مقارنة بنسبة 70 في المئة قبل شهر.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلن كريستوفر والر، عضو في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الولايات المتحدة "على مسافة قريبة" من تحقيق هدف التضخم المستهدف عند 2 في المئة، لكنه حذر من التسرع في خفض أسعار الفائدة حتى يتضح مدى استدامة انخفاض معدل التضخم.

رغم ارتفاع سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية بنسبة 0.5 في المئة، شهد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية انخفاضًا بنسبة 0.9 في المئة، تأثرًا بتراجع أداء سهم شركة أديس القابضة بنسبة 0.6 في المئة.

شهدت أسواق المال في منطقة الخليج استجابة إيجابية لارتفاع أسعار النفط، حيث انضمت وكالة الطاقة الدولية إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في توقعات بنمو قوي نسبيًا في الطلب العالمي على الخام خلال هذا العام. وتلقت الأسعار دفعة إضافية من تعطل الإنتاج الأمريكي والمخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

فيما يخص المؤشرات الأخرى، أغلق المؤشر الرئيسي في دبي منخفضًا بنسبة 0.9 في المئة، بينما شهد المؤشر في أبوظبي انخفاضًا بنسبة 0.1 في المئة.

وفي سوق قطر، انخفض المؤشر بنسبة 0.8 في المئة، مع تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي بنسبة 2 في المئة.

