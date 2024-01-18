ضبط ١١٣ كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك في دمياط

واصلت مديرية الطب البيطرى بمحافظة دمياط، اليوم، حملاتها المكثفة علي الأسواق للحفاظ علي صحة وسلامةالمواطنين من خلال التفتيش بادارة المجازر وبناء علي توجيهات الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط بمتابعة الأسواق وتكثيف المرور عليها قامت الدكتورة دينا طلعت العيسوى مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم .

تم ضبط ١١٣ كيلو جرام من اللحوم البلدية خارج المجازر الحكومية،السجق والبرجر منتهى الصلاخية والدواجن المتبلة واللحوم المتبلة، الكفتة وعمل المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة .

وياتى هذا في اطار الجهود المستمرة للوصول الى افضل الخدمات المقدمة والحفاظ على صحة المواطنين.

‎اعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة عن دمياط، اعدام اكثر من طن اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمي، وذلك

‎تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بضرورة تكثيف المرور على المنشات الغذائية بكافة المناطق بالمحافظة .

‎وتحت اشراف السيد الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية، قامت ادارةمراقبة الاغذية بالمديرية ومكاتب الاغذية بالادارت بعمل حملات على المنشات الغذائية عالية الخطورة والاماكن التى تخدم التجمعات وذلك لضمان وصول غذاء صحى وامن للمستهلك وكان ذلك على النحو التالي :



‎عدد المنشآت التى تم المرور عليها 100منشاة عددالمنشات التى تدار بدون ترخيص 65منشاة منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

‎ تم ضبط 520كيلو مكرونة منتهية الصلاحية تم اعدام 450كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى واعدام 50لتر زيت من الطاسة تم سحب 16عينة متنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى.