وزير النقل: تطور الوسائل التكنولوجية وأنظمة الاتصالات للتواصل بين القطارات وغرفة التحكم

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، إنّ مصر تأخذ بكل أسباب التقدم والنجاح والتكنولوجيا الحديثة في كل مناحي الحياة على أرضها.

وأضاف "الوزير"، في حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": “هناك تطور سريع في أنظمة الاتصالات بين القطارات والاتصال بين القطار وغرفة السيطرة والتحكم الخاصة به والاتصال بين القطار والورشة التي تجري عمليات الإصلاح له”.

وتابع وزير النقل والمواصلات: "هناك تطور في الوسائل التكنولوجية وأنظمة الاتصالات للتواصل بين القطارات وغرفة السيطرة والتحكم، وهناك تطور في وسائل التحكم على القطار، فالقطار يتم رصده بكاميرات، ويمكن لغرفة التحكم التدخل وتوجيه ناظر المحطة وقائد القطار لتعلمه بمدة التأخير، بالإضافة إلى التنبيه في حالة وجود قطار آخر متوقف في أي مكان".

وواصل: "وسائل النظم والمعلومات الحديثة ندخلها في السيطرة والتحكم والتنظيم رحلات القطار نفسه، وكل هذا الكلام مُسجل لدينا في المركز الرئيسي، وكل ما يحتاجه القطار من صيانة مُسجل على الكمبيوتر ومتصل بالمركز الرئيسي، وقبل أن يذهب القطار إلى مركز الصيانة فإن ما يحتاجه يكون معروفا".