ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 3 أشخاص يديرون ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بسوهاج

المتهمين
المتهمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 3 أشخاص بسوهاج لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية وبحوزتهم 18 قطعة سلاح نارى.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (3 عاملين "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة) بإدارة ورشة بمنزلهم لتصنيع وبيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالورشة وعُثر بحوزتهم على (18) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات - طبنجة بخزينتها- 14 فرد محلى) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة فـى التصنيع).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 3 أشخاص بسوهاج لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية ضبط 3 أشخاص بسوهاج ورشة الأسلحة النارية