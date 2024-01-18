ضبط 3 أشخاص يديرون ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بسوهاج

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من ضبط 3 أشخاص بسوهاج لقيامهم بإدارة ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية وبحوزتهم 18 قطعة سلاح نارى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج قيام (3 عاملين "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنشأة) بإدارة ورشة بمنزلهم لتصنيع وبيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" مُتخذين من دائرة مركز شرطة المنشأة والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالورشة وعُثر بحوزتهم على (18) قطعة سلاح نارى عبارة عن (3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات - طبنجة بخزينتها- 14 فرد محلى) وكذا (الأدوات والخامات المستخدمة فـى التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.