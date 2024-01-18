أعلن خوان ميتشا المدير الفنى لفريق غينيا الإستوائية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غينيا بيساو، وذلك بعد قليل على ملعب " الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كاس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار.
وجاء تشكيل فريق غينيا الأستوائية ، كالتالى:
حراسة المرمى: خيسوس اوونو.
خط الدفاع: كارلوس أكابو مارتينيز، ايستيبان فرنانديز اوبيانغ، ساوول كوكو، باسيليو ندونغ نشاما.
خط الوسط: فيديريكو بيكورو، إيبان سالفادور، خوزيه ماشين، بابلو غانيت، خوسي ميراندا.
خط الهجوم: إيمليو نسووي.
وتحتل غينيا الإستوائية وصافة المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع نيجيريا فى الجولة الأولى، بينما يقع فريق غينيا بيساو فى قاع المجموعة بدون نقاط.
البوابة سبورت
أمم إفريقيا.. نسووي يقود تشكيل غينيا الاستوائية أمام بيساو
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أعلن خوان ميتشا المدير الفنى لفريق غينيا الإستوائية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غينيا بيساو، وذلك بعد قليل على ملعب " الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كاس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار.
أعلن خوان ميتشا المدير الفنى لفريق غينيا الإستوائية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غينيا بيساو، وذلك بعد قليل على ملعب " الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كاس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار.