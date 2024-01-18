أمم إفريقيا.. نسووي يقود تشكيل غينيا الاستوائية أمام بيساو

أعلن خوان ميتشا المدير الفنى لفريق غينيا الإستوائية، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره غينيا بيساو، وذلك بعد قليل على ملعب " الحسن واتارا"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كاس الأمم الإفريقية 2023 والتى تستضيفها كوت ديفوار.

وجاء تشكيل فريق غينيا الأستوائية ، كالتالى:

حراسة المرمى: خيسوس اوونو.

خط الدفاع: كارلوس أكابو مارتينيز، ايستيبان فرنانديز اوبيانغ، ساوول كوكو، باسيليو ندونغ نشاما.

خط الوسط: فيديريكو بيكورو، إيبان سالفادور، خوزيه ماشين، بابلو غانيت، خوسي ميراندا.

خط الهجوم: إيمليو نسووي.

وتحتل غينيا الإستوائية وصافة المجموعة الأولى برصيد نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع نيجيريا فى الجولة الأولى، بينما يقع فريق غينيا بيساو فى قاع المجموعة بدون نقاط.