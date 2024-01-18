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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز بمشروع ممشى أهل مصر (صور)

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد مشروع ممشى أهل مصر
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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم ، والذى يشهد اللمسات النهائية للإنتهاء من المستوى الأول، فيما يتم العمل بالمستوى الثانى والثالث، والذى يضم 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحى على أعلى مستوى مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية .

وجاء ذلك ضمن جولاته الميدانية الصباحية لمتابعة معدلات الإنجاز بالمشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد اللواء أشرف عطية خلال جولته التفقدية التى رافقه فيها المهندس سيد مدنى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، ومسئولى الشركة المنفذة للمشروع، ونواب رئيس المدينة، على ضرورة الإسراع بوتيرة العمل وتكثيف الجهود حتى ينتهى العمل بهذا المشروع الحيوى ، والذى سيساهم فى إكتمال البانوراما الجمالية والحضارية التى شهدتها واجهة المدينة.

وكلف بأن يتم بالتوازى إنهاء أعمال التشجير والمساحات الخضراء، وكذا توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى.

هذا بالإضافة إلى إستكمال الأعمال بالمشى الزجاجى الذى يقع فى المستوى الثالث لإتاحة الفرصة الكاملة أمام الزائرين والأفواج السياحية ومواطنى المحافظة للإستمتاع باللوحة الفنية الخلابة على صفحة نهر النيل الخالد.

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