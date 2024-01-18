طلاب إعدادية القاهرة يشكون صعوبة امتحان الدراسات الإجتماعية: "تقيل وطويل"

اشتكى العديد من طلاب الشهادة الاعدادية وأولياء الأمور من مستوى امتحان مادة الدراسات الإجتماعية ، الذي أدوه اليوم الخميس.

وقال عدد من أولياء الأمور لـ"البوابة نيوز" إن امتحان الدراسات الإجتماعية جاء صعبا وطويلا، ولم تتناسب المدة المخصصة للامتحان وهي ساعة ونصف مع طول أسئلة الامتحان، كما جاءت الأسئلة لا تتناسب مع مستوى الطالب المتوسط.

وقالت دعاء احمد ولية أمر: “إن الامتحان جاء صعبًا وكفيلًا بتدمير نفسية الطلاب، حيث إن ابنها من المتفوقين ولكنه وجد صعوبة بالغة في الإجابة على أسئلة الامتحان”.

كما تحدثت الطالبة ياسمين احمد عن صعوبة الامتحان قائلة "الامتحان صعب جدا جدا ، وحرام بعد امتحان اللغة العربية تمتحن دراسات وكمان ييجي بالمستوى دا من الصعوبة"، وقالت طالبة أخرى "الامتحان صعب وطويل وأغلبه مقالي"

وفي سياق آخر، تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الخميس، امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول (نصف العام) للشهادة الإعدادية بمدرسة باب الشعرية الإعدادية بنين التابعة لإدارة باب الشعرية التعليمية.

وأدى الطلاب الإمتحانات فى مادتى الدراسات الإجتماعية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأكد مدير المديرية على أهمية متابعة انتظام سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

كما حرص موسى على الإطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الأمتحانات بكل يسر وسهولة.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ، أن المديرية تتابع امتحانات الصف الثالث الإعدادي من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بالتنسيق مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لمتابعة أى شكاوى أو مشكلات تواجههم.

وتم التنبيه من خلال مدير المديرية على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومى على اللجان للإطمئنان على سير الإمتحانات والتواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمديرية وأن تكون في إنعقاد دائم لحظة بلحظة.