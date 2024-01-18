"المشكلة السكانية" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الخميس ، لقاء إعلاميا بعنوان" المشكلة السكانية وتصحيح المفاهيم" وذلك بمقر قاعة المركز ، حاضر خلالها فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق عبد المعطي جاد الحق ، إمام وخطيب ومدرس تابع لمديرية أوقاف جنوب سيناء ، وبمشاركة لفيف من ممثلى المديريات الخدمية بالمحافظة.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها ، تحت شعار " أسرتك ثروتك" تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

أكد " جاد الحق " أن الزيادة السكانية وتفاقم توابعها الاجتماعية والبيئية والثقافية، أتت من أفكار مغلوطة وبواعث مبنية على معتقدات خاطئة كالولد عزوة، وسند ، ورأس مال ، وغيرها من المصطلحات التي ساعدت على الزيادة السكانية بشكل رهيب ، يقوض جهود الحكومة في احتواء الخدمات لهم

وقال " جاد الحق" إن الشرع الحنيف دعا إلى تنظيم الأسرة لا تحديها حفاظا على المرأة وصحتها وحرصا على رضيعها ، ليخرج سويا في بدنه وأفكاره.

وأشار " جاد الحق" الى اهمية التوعية بالقضية السكانية ، والعمل تحسين خصائصها ومعرفة احتياجاتها ، وهذا لا ينافي قضية الرزق من الله وانما هذا من باب الأخذ بالاسباب.

وأوضح " جاد الحق " أن كثرة حالات الطلاق وتوابعها من تفكك الأسرة أحد معاول هدم المجتمعات، وهذا يدعونا إلى حسن الاختيار منذ البداية والنظر إلى صاحبة الدين، لتستمر الحياة سالمة غانمة ، خاصة مع الضغوط النفسية التي يحياها البعض والآخر الذي لم يستطع أن يكفي بيته ، فلابد من التحلي بالصبر لتمر الحياة ويسعد الزوجان وتستقر المجتمعات.

وأعرب عن أمله قي أن يسود الوئام والحب بين المتزوجين وأن تقل نسب الطلاق ، لتبقى مصرنا الحبيبة جيلا بعد جيل قادر على الابداع والابتكار.

inbound8950994104755231737

inbound5388360139283394600