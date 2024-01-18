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الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"المشكلة السكانية" على مائدة نقاش مركز إعلام طور سيناء

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الخميس ، لقاء إعلاميا بعنوان" المشكلة السكانية وتصحيح المفاهيم" وذلك بمقر قاعة المركز ، حاضر خلالها فضيلة الإمام الشيخ جاد الحق عبد المعطي جاد الحق ، إمام وخطيب ومدرس تابع لمديرية أوقاف جنوب سيناء ،  وبمشاركة لفيف من ممثلى المديريات الخدمية بالمحافظة.

يأتي اللقاء في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان  - والتي تستمر حتى نهاية فبراير - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها ،  تحت شعار " أسرتك ثروتك" تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.
أكد " جاد الحق " أن الزيادة السكانية وتفاقم توابعها الاجتماعية والبيئية والثقافية، أتت من أفكار مغلوطة وبواعث مبنية على معتقدات خاطئة كالولد عزوة، وسند ، ورأس مال ، وغيرها من المصطلحات التي ساعدت على الزيادة السكانية بشكل رهيب ، يقوض جهود الحكومة في احتواء الخدمات لهم
وقال " جاد الحق" إن الشرع الحنيف دعا إلى تنظيم الأسرة لا تحديها حفاظا على المرأة وصحتها وحرصا على رضيعها ، ليخرج سويا في بدنه وأفكاره. 
وأشار " جاد الحق" الى اهمية التوعية بالقضية السكانية ، والعمل تحسين خصائصها ومعرفة احتياجاتها ، وهذا لا ينافي قضية الرزق من الله وانما هذا من باب الأخذ بالاسباب.
وأوضح  " جاد الحق " أن كثرة حالات الطلاق وتوابعها من تفكك الأسرة أحد معاول هدم المجتمعات، وهذا يدعونا إلى حسن الاختيار منذ البداية والنظر إلى صاحبة الدين، لتستمر الحياة سالمة غانمة ، خاصة مع الضغوط النفسية التي يحياها البعض والآخر الذي لم يستطع أن يكفي بيته ، فلابد من التحلي بالصبر لتمر الحياة ويسعد الزوجان وتستقر المجتمعات. 
وأعرب عن أمله قي أن يسود الوئام والحب بين المتزوجين وأن تقل نسب الطلاق ، لتبقى مصرنا الحبيبة جيلا بعد جيل قادر على الابداع والابتكار.

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