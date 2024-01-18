شقى 20 سنة غربة راح.. سائق شركة توصيل شهيرة يستولى على حقائب راكب بالهرم

استولي سائق سيارة بشركة توصيل شهيرة، علي حقائب خاصة بأحد المواطنين، تحتوي علي مبالغ وعملات نقدية مختلفة ومشغولات ذهبية وأجهزة لاب توب حديثة بقيمة تجاوزت المليون جنيه، حال توصيله إلى المطار للسفر خارج البلاد.

ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، من المواطن "علي حسن"، مدير شركة بالبحرين، ومقيم بمنطقة اللبيني هرم، دائرة القسم، مفاده أنه أثناء طلب سائق لتوصيله من محل سكنه إلى المطار للسفر لدولة البحرين لمباشر أعماله، طلبت زوجته له سائق من خلال تطبيق خاص بشركات التوصيل الشهيرة، وتصادف انقطاع الكهرباء حينها فحمل الشنط داخل السيارة، وطلب من السائق انتظاره دقائق لغسل وجهه داخل محل متوقفين أمامه، وحال خروجه فوجئ بقيام السائق بالإستيلاء علي حقائبه وفر هاربا.

وأفاد المبلغ ان الحقائب تحتوي علي 3 أجهزة لاب توب ماركات حديثة سعر الواحد تجاوز 100 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية وفضية، وساعات ماركات مختلفة ومبالغ 1500 دولار و1200 دينار بحريني ومبلغ بالعملة المصرية وساعات ماركات مختلفة.

وبعد تواصله مع شركة التوصيل تبين ان السائق يدعي "إسلام عاطف عجمي"، ويستقل سيارة ملاكي تحمل لوحات "أ ف و 1787".

واستغاث المبلغ من خلال جريدة "البوابة نيوز"، ووزارة الداخلية لسرعة ضبط المتهم وتقديمه للعدالة وإعادة المسروقات، حيث انه مغترب لمدة 20 سنة وهذه الأموال ما تبقت لديه للمعيشة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.