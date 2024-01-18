تدريبات تأهيلية لثلاثي الأهلي المصاب

واصل ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رضا سليم وأحمد عبدالقادر، تنفيذ البرنامج التأهيلي الخاص بهما بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات تحت إشراف الجهاز الطبي على هامش تدريبات الفريق الأحمر اليوم الخميس على ملعب التتش.

وخاض خالد عبدالفتاح جلسات علاجية، وأدى بعض الفقرات الخاصة بالبرنامج الذي يقوم بتنفيذه للتعافي من الإصابة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريباته اليوم على ملعب التتش بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر للاعبين أمس ضمن البرنامج التدريبي خلال الفترة الحالية بسبب إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 .

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، جلسة سريعة مع اللاعبين قبل أن يخوضوا فقرة بدنية ثم تدريبات الكرة، وأيضا الجهاز المعاون له على هامش المران لمواصلة التنسيق والتحضير للمرحلة المقبلة.