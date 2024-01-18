الصومال: منع طائرة قادمة من الإمارات إلى صوماليلاند من دخول المجال الجوي

أعلنت السلطات الصومالية اليوم الخميس، أنها منعت طائرة شحن تايلاندية، من دخول المجال الجوي الصومالي، كانت في طريقها إلى مدينة هرجسيا عاصمة إقليم أرض الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية "صونا" أن طائرة شحن تايلاندية (P4-JAG) منعت من دخول المجال الجوي الصومالي اليوم من قبل هيئة الطيران المدني الصومالية لعدم الكشف عن حمولتها.

وأوضحت "صونا" أن الطائرة كانت قادمة من مدينة الشارقة الإماراتية إلى هرجيسا واضطرت إلى العودة.

وبحسب بيان صحفي صادر هيئة الطيران المدني الصومالية (SCAA)، فإن الطائرة فشلت في تقديم معلومات عن حمولتها والغرض من رحلتها، الأمر الذي ينتهك لوائح SCAA. وأمرت الطائرة بالعودة ومغادرة المجال الجوي الصومالي على الفور.

وهذا هو الحادث الثاني الذي يتم فيه إرجاع طائرة من المجال الجوي الصومالي في الأشهر الأخيرة، وسط تصاعد التوترات بين الصومال وإثيوبيا بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها.

واستعادت الصومال السيطرة على مجالها الجوي في عام 2018، بعد 30 عامًا من التعطيل، وقامت بترقيته إلى الفئة (أ) في عام 2023، الأمر الذي يتطلب خدمات أكثر صرامة لمراقبة الحركة الجوية.

وكانت هيئة الطيران المدني الصومالية (SCAA) منعت أمس الأربعاء دخول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى هرجيسا، عاصمة المنطقة الإنفصالية في منطقة "أرض الصومال".

وأفادت هيئة الطيران المدني الصومالية (SCAA) أنها منعت دخول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية كانت متجهة إلى هرجيسا، دون الحصول على الترخيص المناسب، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأوضحت انه تم إرجاع الطائرة وهي من طراز Dash 8-Q400 ورقم الرحل ET8372، من أجواء جمهورية الصومال اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، بعد أن تبين أن الطائرة لم يكن لديها أي تصريح لاستخدام المجال الجوي الصومالي..

وتابعت هيئة الطيران المدني الصومالية أن الطائرة الإثيوبية انتهكت القواعد الدولية للطيران (قواعد الجو) والقواعد الوطنية الصومالية لأنظمة الطيران المدني (SOMCARs، والتي تتطلب من الرحلات الجوية الحصول على تراخيص من البلدان التي تطير عبرها وتلك التي تهبط فيها. في قبل المغادرة.

وقالت إنها لن تسمح لأي طائرة غير مصرح بها بدخول الحدود الجوية للبلاد، مع الحفاظ على النظام والعمل بشكل وثيق مع نظيراتها في العالم وأكدت الوكالة أن الرحلات المنتظمة تسير كالمعتاد.