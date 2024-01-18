ميناء بورسعيد السياحي يستقبل 25 ألف سائح خلال عام 2023

أعلن المكتب الاعلامى للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، عن أن ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حقق أرقاما قياسية لحركة السياحة البحرية وزيادة كبيرة في عدد الزوار على التوالي في الموسم السياحي من العام الماضي 2023.

وأشار في بيان له، إلى أنه شهد الميناء منذ فترة نشاطا ملحوظا في استقبال رحلات سياحة اليوم الواحد لليخوت والسفن السياحية العملاقة بمختلف أشكالها وجنسياتها ضمن جولاتهم الأولى بزيارتهم لمصر، وازدياد أعداد السائحين الوافدين للمناطق السياحية فى مصر واستقبال ما يقرب من 25.440 راكبا وطاقما بحري قدموا على متن 18 سفينة و4 يخوت سياحية، وذلك في إطار رحلات سياحة اليوم الواحد.

وأكد أن ذلك في اطار توجيهات الدولة المصرية بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية ذات الطراز العالي وبرنامجها المتكامل لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تقدمه من كافة الاستعدادات التامة والدعم للنهوض بالسياحة وإتاحة المزيد من التيسيرات بما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة وزيادة الدخل القومي.