بالصور.. وكيل صحة دمياط يكرم أوائل مدرسة التمريض بالمحافظة

كرم الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، اليوم الخميس، الطلبة الأوائل والمتميزين بمدرسة سعد الثانوية الفنية للتمريض، وذلك في حضور الدكتور رشا فرج مدير إدارة التدريب والمدارس.

وقام وكيل وزارة الصحة بدمياط بمنحهم شهادات تقديرية تشجيعا لهم علي ما بذلوه من تفوق دراسي وتميز في الأنشطة الطلابية.

وأكد وكيل وزارة الصحة في دمياط أن يكون ذلك حافزا لهم وللمتفوقين إلى بذل قصارى جهدهم في دراستهم النظرية والعملية والتي تهدف الي تقديم خدمة تمريضية جيدة في إطار دعم مدارس التمريض بمحافظة دمياط و تحفيز الطلاب للتميز في دراستهم لاعداد جيل قوى من فنيين التمريض القادرين على خدمة المرضى.

وجدير بالذكر أن مدرسة سعد للتمريض هى المدرسة الأولى بمحافظة دمياط المخصصة لتخريج فنيين التمريض من الذكور والتى تم إنشائها تحت إشراف الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وتابع الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، جولته المرورية بالوحدة الصحية بابو جريده بادارة فارسكور، وذلك لمتابعة الانضباط الادارى بالوحدة، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وقد أحال أحد الممرضين بالوحده للتحقيق وذلك لتغيبه عن النوباتجيه و لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

كما تابع وكيل وزارة الصحة في دمياط توافر الادوية والمستلزمات الطبية و الأكسجين و توافر الطعوم بالمركز و الاستعداد لجلسات التطعيمات.

وجدير بالذكر أن الوحدة الصحية بابو جريده تخدم 5250 نسمة وتقدم العديد من الخدمات الصحية التى تشمل الاستقبال والطوارئ ولعيادات الخارجية و عيادة الأسنان ومتابعة الأطفال ومتابعة الحوامل وتنظيم الأسرة والمشورة و المعمل والصيدلية و إصدار شهادات المواليد والوفيات والتطعيمات وخدمات الصحة المدرسية والتثقيف الصحى وخدمات صحة البيئة.