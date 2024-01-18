بعد انطلاق الدورة 28.. "سيمبوزيوم أسوان" يوثق قدرة الفراعنة على تطويع الصخر

تأسس سيمبوزيوم أسوان للنحت عام ١٩٩٦ على يد الفنان الراحل آدم حنين، ويعد السيمبوزيوم الأقدم فى المنطقة العربية للنحت على الأحجار، ويشارك فيه العديد من الفنانين والنحاتين من مصر ومختلف دول العالم، لتساهم أعمالهم الفنية فى إنشاء أكبر متحف مفتوح للنحت بالصخور على أرض اسوان.

ويعد "سيمبوزيوم أسوان" امتدادًا لقدرة المصريين على تطويع الصخر، بنحت اشكال فنية منه، وهو ما كان يفعله المصريون القدماء عند إنشاء المعابد والمسلات منذ الآف السنين.

وبدأ منذ أيام تنفيذ الأعمال المشاركة فى الدورة الـ28 لسيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، والتى تضم نخبة من أمهر نحاتي مصر والعالم على خامة الجرانيت الأسوانى، وتستمر حتى الخامس من مارس المقبل .

وقال “قانوش”، إنه قد تم اختيار الفنان أكرم المجدوب قوميسيرا عاما للسيمبوزيوم، حيث تمت مناقشة وتقييم الأعمال المقدمة من الفنانين لاختيار أنسبها من حيث القيمة الفنية ومدى ملائمتها مع طبيعة ومستوى الأعمال التي أنتجها السيمبوزيوم على مدار دوراته السابقة، وكذلك مدى إمكانية الحفاظ على العمل من التهالك أو فقدان القيمة الفنية الخاصة به عند ضمه لمجموعة الأعمال الفنية الموجودة بموقع المتحف المفتوح بمنطقة خزان أسوان.

يشارك في دورة هذا العام مجموعة من الفنانين المصريين هم: ماجد ميخائيل، زينب صبحى، تريز أنطوان، شروق هلال وعلا موسى، ومن شباب فنانى النحت ، يشارك في ورشة السيمبوزيوم الفنانين: منة عبد الرازق، ميرنا إسحاق، نيفين خفاجى.

ومن فناني العالم يشارك: خوسيه كارلوس ( أسبانيا )، ميخائيل سوبوليف (روسيا) ، شيان سيهوا (الصين ) وفيكتور كوباكز (بولندا ).

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