محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءات "رد الجميل" ويوزع مساعدات لـ156 حالة إنسانية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بإرسال مساعدات مالية وعينية عاجلة لـ100 حالة من الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة إلى منازلهم مراعاة لظروفهم الصحية الشديدة وتخفيف العبء عن كاهلهم، وذلك بعد فحص أوراقهم من خلال لجنة المساعدات، وفي إطال استكمال سلسة لقاءات "رد الجميل".

وفى ذات السياق، التقي محافظ المنوفية اليوم الخميس، بـ56 حالة أخري مستحقة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وقام بتسليمهم مساعدات مالية وعينية من مواد غذائية وبطاطين نظرًا لأحوالهم المعيشية الصعبة، بقيمة إجمالية تزيد عن نصف مليون جنيه.

وجاء ذلك بحضور محمد موسي نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ و يحيي شرشر رئيس مجلس إدارة المجموعة الدولية لإدارة الفنادق ومديرى مديريات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والتموين والصحة ومدير مؤسسة تكافل.

ويأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على تنظيم تلك اللقاءات بصفة دورية لتلبية مطالب واحتياجات الأسر الأكثر إحتياجًا.

وفي أجواء تسودها الفرحة والسرور، حرص المحافظ علي الاستماع لكافة مطالب المواطنين موجهًا الأجهزة المعنية بسرعة حلها فوراً كل في قطاعه، وكلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة حيال 14 حالة مرضية وإجراء الفحوصات الطبية لهم بمستشفيات الجامعة والتعليمي ومنوف والباجور العام والتأمين الصحي والمخ والأعصاب.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد 10 حالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم ،وكذا تكليف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لـ7حالات لإعانتهم على تلبية متطلبات الحياة المعيشية.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر الأكثر إحتياجاً من خلال تلقى لجنة المساعدات بالديوان العام الطلبات المقدمة وفحصها مع الجهات المختصة للوقوف على مدى الحالات المستحقة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وفي نهاية اللقاء، قدم الأهالي الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على تلك اللفتة الطيبة وحرصه واهتمامه بالتواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة لتلبية مطالبهم والوقوف بجانبهم وتقديم يد العون لهم.