سقط من قطار.. طلب التحريات في العثور على جثة شاب بالسكة الحديد بالعياط

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، باستعجال تحريات المباحث حول العثور على جثة شاب على قضبان السكة الحديد بالعياط، وسؤال شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث عن ملابسات وفاته، عقب مناظرة الجثة وورود تقرير من مفتش الصحة بسبب الوفاة.

سقط من القطار

وأفاد تقرير مفتش الصحة بفحص جثمان الشاب المتوفي، بأن السبب في وفاته هو السقوط من القطار وليس الدهس، وذلك تبين من خلال الإصابات التي كانت على جسده.

كان مأمور قسم شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود جثة على القضبان.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن شابا لقي مصرعه إثر سقوطه من القطار.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.