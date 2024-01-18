النيابة تستعلم عن مصابي حادث تصادم نقل وتوك توك بمنشية القناطر

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٤ أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارة نقل وتوك توك في منشية القناطر، كما أمرت بالتحفظ على سائقي السيارة النقل والتوك توك المتسببين في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

كان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك مما تسبب في إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي مبارك لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.