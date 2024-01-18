ads
الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستعلم عن مصابي حادث تصادم نقل وتوك توك بمنشية القناطر

ارشيفيه
ارشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ٤ أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارة نقل وتوك توك في منشية القناطر، كما أمرت بالتحفظ على سائقي السيارة النقل والتوك توك المتسببين في الحادث، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.
كان المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك مما تسبب في إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي مبارك لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نقل صدم توك توك إصابة ٤ أشخاص منشية القناطر