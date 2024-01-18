دهسه "توك توك".. دفن جثة مسن لقي مصرعه في حادث سير بإمبابة

تباشر جهات التحقيق بالجيزة إجراء تحقيقاتها حول مصرع مسن دهسا تحت عجلات "توك توك" اثناء عبورة الطريق بإمبابة، بعد مناظرة الجثة ورورد تقريرمن مفتش الصحة بسبب الوفاة للتصريح بدفنها، وأمرت بالتحفظ على سائق التوك توك للتحقيق معه عن ملابسات الحادث، وكلفت المباحث بالتحريات اللازمة حول الواقعة.

وكان المقدم محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بكورنيش النيل بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة مسن بالمعاش عبور الطريق صدمته دراجة نارية توك توك مما تسبب فى مصرعه جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كما تحفظت القوات على السائق والسيارة المتسببه في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.