استعدادًا لافتتاحه.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مركز الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ

تفقد اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال جولته التفقدية، اليوم الخميس، مبنى الرصد الأمني الموحد بشرم الشيخ استعدادًا لافتتاحه بحضور الوزراء المعنيين وكبار الشخصيات.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أن المركز مخصص للتحكم الشامل والمركزي للمنظومات الأمنية بجميع مدن المحافظة وبالأخص تأمين مدينة شرم الشيخ بالكامل والطريق الأوسط والدائري بالكاميرات البانورامية والأمنية، وكذا تأمين جميع مدن المحافظة وطريق شرم الشيخ / النفق، وطريق شرم الشيخ/ طابا، من مكان مركزي واحد عن طريق شبكات مؤمنة جاري تنفيذها عن طريق جهاز مشروعات الخدمة الوطنية - الشركة العربية العالمية للبصريات.

ورافقه اللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة، وكان في استقباله بموقع العمل ممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة على التنفيذ.

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