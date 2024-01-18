غدًا.. مكتبة مصر الجديدة تقدم العرض المسرحي "الظاهرة"

تقدم مكتبة مصر الجديدة المسرحية الكوميدية "الظاهرة" لفرقة بانوراما المسرحية، غدا الجمعة المأخوذة عن مسرحية "عذاب بيوتر أوهي" للكاتب البولندي سلافومير مروجيك.

وتناقش فكرة المسرحية ظاهرة غامضة تظهر فى بيت أحد البسطاء تقلب حياته رأساً على عقب، يرفع الستار فى السابعة والنصف يومى غدا الجمعة وبعد غد السبت على مسرح مكتبة مصر الجديدة احدى المنصات الثقافية بالجمعية.

ويقدم العرض المسرحى "الظاهرة" مجموعة من الممثلين المحترفين في مقدمتهم نادر نظير، وهبة فتحي، وخالد دجوى، و شريف الشامي، وكريم قدري، وياسمين عبد الحميد، ومي عبد الله، ومحمد إسماعيل، ومادو، وشادي عادل، عصام شريف، نسرين عابدين، أمل خالد، غادة الشعراوى، روان عماد، والأطفال لانا أيمن، وسارة حسام.

والعرض إعداد موسيقى: هدى المحجوب، وإعداد ملابس: مريم مسعود، مريم اشرف، استعراضات: ريهام مسعود، نسرين ابو طالب.

إدارة مسرحية الآء الشربيني، سينوغرافيا نصار، مخرج منفذ كريم قدري ومحمد إسماعيل، اعداد وإخراج: نادر نظير

كما تنظم مكتبة مصر الجديدة ورشة عمل متخصصة عن الإخراج وصناعة السينما، وتنطلق من الغد الجمعة وتحتوى ورشة العمل تقنيات وحرفية الاخراج السينمائي، احجام اللقطات وزوايا الكاميرا، الفرق بين الاخراج السينمائي والاخراج التليفزيوني، ادوات المخرج وتوظيفها بشكل سليم، التعامل مع فنيات الصوت والتصوير والمونتاج الكورس 4 محاضرات بواقع محاضرة أسبوعية كل يوم جمعة من الساعة 5 الى الساعة 8 مساء.

ويقدم ورشة العمل المخرج بلال الملاح، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة السينما، وافضل مخرج دراما ٢٠٢٠، وفضل مخرج سينمائي بمهرجان اوسكار ايجبت ٢٠١٨، من اهم اعماله، فيلم التابوت، فيلم نفسي، فيلم وجعك الدبوس، وفيلم بداية العالم مسلسل اضواء فيلم المتسول.

كما يمنح المشاركين دبلومة الإخراج وصناعة الافلام بجانب منح المتميزين بورشة العمل في المشاركة بعمل فني من إنتاج هليوبوليس فيلم سكول.