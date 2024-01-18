اليوم... انطلاق أول ايام امتحانات الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية بالدقهلية

تنطلق فى التاسعة من صباح اليوم الخميس اولى ايام امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية فى محافظة الدقهلية والتى تستمر حتى ٢٥ يناير الحالى.

فيما يؤدى اليوم ١٠٨ ألف ٣٧٧ طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية و١٥٧٩ طالب وطالبة بالاعدادية المهنية وطلاب التربية خاصة و٦٢ طالب وطالبة بمدارس الصم وضعاف السمع و٤ طلاب بمدرسه النور للمكفوفين الامتحانات أمام ٥٩٠ لجنة بنظام البوكلت.

فينا يؤدى طلاب الشهاده الاعداديه العامة اليوم الامتحان فى مادة اللغة العربية والخط والاملاء والذى يبدء فى التاسعة صباحا حتى الحادية عشر والنصف لمدة ساعتين ونصف.

ومن جانبه شدد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح بدخول أو استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لمحاولات غش.

وأكد شعبان على ضرورة توفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بكل هدوء ويسر، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ووجه شعبان بضرورة التواصل مع غرفة العمليات المركزية المنعقدة طوال أيام الإمتحانات وغرفة العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والابلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة.

كما كلف أعضاء المتابعة بمصاحبة أوراق الأسئلة منذ خروجها من المطبعة السرية بالمديرية حتى وصولها للجان بالإدارات التعليمية والتأكد من سلامة مظاريف الأسئلة.