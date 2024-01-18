اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم الأمعري

اندلعت مواجهات، اليوم الخميس، بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري في مدينتي رام الله والبيرة، ونتج عن تلك الاشتباكات إصابة شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، وقامت قوات الاحتلال بتفتيش سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر.

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصادر محلية في مدينة البيرة ورام الله، أن الاحتلال اقتحم حي إم الشرايط وسطح مرحبا وجبل الطويل في مدينة البيرة.

وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني على أراضيه، ما بين قتلى وجرحى ومفقودين، فكل يوم يتزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، نتيجة للقصف المتكرر والوحشي الذي تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات المتكررة لتهجير شعب فلسطين، وترتفع أعداد الشهداء والجرحى فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع أكتوبر ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 24450 شهيدًا، بالإضافة إلى 61500 مصابًا.