استشهاد 16 فلسطينيًا إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، بقصف قوات الاحتلال منزل في رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف الوحشي استشهاد 16 مواطنًا فلسطينيًا.

وأضافت الوكالة أن معظم الشهداء من النساء والأطفال، كما أوضحت أن المنزل كان مأهولا بعائلة الزاملي شرق رفح الفلسطينية جنوب غزة.

وأمس الأربعاء، نفذت قوات الاحتلال قصف بالطائرات والمدفعية على جنوب ووسط قطاع غزة، ونتج عن تلك القصف عدد من الشهداء الفلسطينيين وإصابة آخرين، وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات متفرقة على مدينة خان يونس، وقصف مدينة سكنية وسط المدينة، واستشهد مواطنان فلسطينيان على يد قوات الاحتلال في رفح الفلسطينية.

كما استشهد ثلاثة مواطنين في دير البلح نتيجة استهداف قوات الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين في المدينة.