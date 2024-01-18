وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم الأربعاء، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان العلاقات الثنائية والحفاظ على الأمن الدولي.

كما ناقش الجانبان التطورات التي تحدث كل يوم في قطاع غزة، وأهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدورة لوقف النار في غزة.

وتستمر معاناة الشعب الفلسطيني على أراضيه، ما بين قتلى وجرحى ومفقودين، فكل يوم يتزايد أعداد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة، نتيجة للقصف المتكرر والوحشي الذي تقوم بة قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمحاولات المتكررة لتهجير شعب فلسطين، وترتفع أعداد الشهداء والجرحى فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع أكتوبر ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 24450 شهيدًا، بالإضافة إلى 61500 مصابًا.