أمم أفريقيا 2023.. التعادل يحسم مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا

حسم التعادل الإيجابي، مباراة الكونغو الديمقراطية وزامبيا بهدف لمثله، والتي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب لاورينت بوكو، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، بعدما انتهى الشوط الأول بهذه النتيجة، حيث لم يفلح لاعبو المنتخبين في هز الشباك في الشوط الثاني، ليحصل كل منتخب على نقطة.

افتتح كانجوا التهديف لصالح منتخب زامبيا في الدقيقة 23 من صناعة باتسون داكا بعد خطأ فادح من حارس المنافس، ثم رد ويسا يوان بهدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 27 من صناعة سيدريك باكامبو.

وبتلك النتيجة، احتل منتخب الكونغو الديمقراطية المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات أمم أفريقيا 2023 برصيد نقطة واحدة، خلف منتخب المغرب متصدر الترتيب وفي جعبته 3 نقاط بعد فوزه على تنزانيا بثلاثية نظيفة، بينما جاء منتخب زامبيا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، فيما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب بلا نقاط.

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.