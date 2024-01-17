أمم أفريقيا 2023.. أوناحي رجل مباراة المغرب وتنزانيا

حصل عز الدين أوناحي، لاعب منتخب المغرب، على جائزة أفضل لاعب في مباراة أسود الأطلس أمام تنزانيا، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لاورينت بوكو، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

واكتسح المنتخب المغربي نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة، سجلها، رومان سايس، عز الدين أوناحي، ويوسف النصيري.

واختارت اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، المغربي عز الدين أوناحي، رجلًا لمباراة المغرب وتنزانيا، بعدما قدم مستوى جيدًا أسهم في حصول أسود الأطلس على أول 3 نقاط في افتتاح مشوار منتخب المغرب بكأس الأمم الأفريقية، بعدما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 بعد جملة تكتيكية مع زميله أمين عدلي.

وبهذا الفوز، احتل منتخب المغرب صدارة المجموعة السادسة من مجموعات كأس أمم أفريقيا 2023 برصيد 3 نقاط.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.