أمم أفريقيا 2023.. الركراكي: الجميع يريد مواجهة منتخب المغرب

تحدث وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن مباراة أسود الأطلس أمام تنزانيا، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وعلق الركراكي على مباراة المغرب وتنزانيا، التي حقق خلالها المنتخب المغربي فوزًا كبيرًا بثلاثية نظيفة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة.

واكتسح منتخب المغرب، نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة على ملعب لاورينت بوكو، في مباراة شهدت تسجيل رومان سايس، عز الدين أوناحي، ويوسف النصيري.

وقال وليد الركراكي: «في المباريات الصعبة عليك أن تسجل أولا ثم تدير مجهودك، كانت هناك تراخي في بداية الشوط الثاني وتركنا الكرة للمنافس، وتصرفنا جيدا».

وأضاف: «حققنا 3 نقاط جيدة وسعيد بمردود البدلاء في اللقاء، سنخوض معارك ضارية لاحقا وينبغي أن نتهيأ لها، لأننا سنواجه الكونغو في الظهيرة وليس المساء».

وتابع الركراكي: «بالطبع حينما تكون رابع أفضل منتخب في العالم فالكل يريد مقابلتك، الكل في أفريقيا يريد مواجهة المغرب نحن نعرف ذلك وعلينا القتال وتقبل ذلك».

وأتم وليد الركراكي: «يجب أن نعيش مع الأمر، ونحن نحترم كل المنتخبات ونحاول بذل أفضل ما لدينا في كأس أمم أفريقيا».

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

ويقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، غانا، موزمبيق، والرأس الأخضر.

وجاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.