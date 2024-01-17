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الأربعاء 17 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاملة نظافة وراء سرقة شقيقة الفنانة حلا شيحة داخل مول شهير بأكتوبر

الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاملة نظافة المتهمة بسرقة 3 سلاسل ذهبية من شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة داخل مركز تجميل بمول شهير بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من مايا شيحة شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة تفيد بتعرضها لسرقة 3 سلاسل ذهبية تقترب قيمتها من المليون جنيه أثناء تواجدها داخل مركز تجميل بمول شهير بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص ومراجعة الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة نظافة أمكن ضبطها واقتيادها إلي ديوان القسم وتم بإرشادها إرجاع المسروقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة الفنانة حلا شيحة القبض على عامل بمديرية أمن الجيزة بسرقة النيابة العامة هنا شيحة حلا شيحة بمدينة 6 أكتوبر عاملة نظافة مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة مركز تجميل