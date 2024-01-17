ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية توك توك بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك مما تسبب في إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي مبارك لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة بمنشأة القناطر توك توك حادث تصادم حادث تصادم سيارة شمال محافظة الجيزة مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة مركز شرطة منشأة القناطر