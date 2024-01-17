إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمنشأة القناطر

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية توك توك بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.
تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية توك توك مما تسبب في إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي مبارك لتلقي العلاج اللازم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.