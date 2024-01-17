ads
الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محمد فايز فرحات: إرساء الأمن في منطقة البحر الأحمر يتحقق بإنهاء العدوان على غزة

الدكتور محمد فايز
الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ المدخل الرئيسي لتحقيق الأمن في منطقة البحر الأحمر يمر عبر إنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار.

وأضاف "فرحات"، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "جماعة الحوثي نفذت عمليات فرصنة في بعض المناسبات، ولكن استخدام منتظم للسلاح والقوة ضد سفن تجارية مبرر في الفترة الأخيرة على نحو مستمر بالعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة".

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "كل القوى المعنية بما فيها مصر أكدت على هذه المسألة وحذرت من اليوم الأول من أن هذا العدوان وإطالة أمد الصراع سيؤدي إلى توسيع رقعته وهذا ما يحدث للأسف، كما أن هناك حسابات للقوى الإقليمية، وهي حسابات مختلفة للانخراط في هذه العمليات العسكرية، لأنه ليس بالضرورة أن يؤدي استخدام القوى العسكرية إلى تحقيق الأمن والاستقرار، فضلا عن وجود ضوابط عدة لاستخدام القوة".

الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية منطقة البحر الأحمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة