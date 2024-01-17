جامعة دمياط تستعد لخوض ماراثون أفضل جامعة صديقة للبيئة

اجتمع اليوم الأربع الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط بفريق إعداد ملف اشتراك الجامعة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة لعام 2024 التي أطلقها المجلس الأعلى للجامعات برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحفيز الجامعات المصرية على التحول إلى جامعات صديقة للبيئة وتعزيز الالتزام بمعايير الإستدامة البيئية وذلك في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة والدكتور أمنية البطراوى وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الفريق والسادة أعضاء الفريق.

والجدير بالذكر أن تقييم الجامعات يتم وفق سبعة معايير رئيسية هي معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة , معيار الطاقة والتغييرات المناخية , معيار إدارة المخلفات , معيار غدارة المياه , معيار النقل داخل الجامعة , معيار الأنظمة التعليمية والتعلم والبحث العلمي , معيار الجامعة والمجتمع .

أشار رئيس الجامعة إلى أن جامعة دمياط شهدت بالفعل تطوراً ملوحظاً نحو التحول للأخضر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ووفقا لتوجهات الدولة نحو الإرتقاء بالمنظومة البيئية وتنمية الإقتصاد الأخضر.

تفقد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط مبنى العيادات الخارجية للمستشفى الجامعي رافقه الدكتور باسم الديك وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمتابعة الأعمال النهائية لتشطيب وتجهيز المبنى حرصاً منه على التواصل المباشر مع المكلفين بأعمال التشطيب ومعاينة مراحل تشطيب البنية التحتية أولاً بأول لضمان كفاءة وجودة المكان لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى بما يليق بأبناء المحافظة والأقاليم المجاورة في إطار جهود الجامعة لخدمة المجتمع المحيط