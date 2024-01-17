كأس الرابطة.. سيراميكا يحقق فوزًا كبيرًا على الإسماعيلي ويتأهل لربع النهائي

حقق فريق سراميكا كيلوباترا فوزا كبيرا علي نظيره الإسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الرابطة المصرية.

افتتح أهداف اللقاء اللاعب أحمد ياسر ريان في الدقيقة 52، ثم ضاعف أحمد قندوسي النتيجة عند الدقيقة 60، واختتم أحمد بلحاج أهداف فريقه عند الدقيقة 68، وقبل نهاية المباراة وتحديدا في الدقيقة 90+1 أحرز ياو أنور الهدف الأول للإسماعيلي.

بذلك الانتصار يصعد سيراميكا للدور ربع النهائي رسميا بعد حصد نقاط المباراة وجمع 6 نقاط في المجموعة الثالثة.