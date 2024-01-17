"الأمية" على مائدة نقاش مركز الإعلام بطور سيناء

نظم مركز الإعلام بطور سيناء، اليوم الأربعاء، لقاء إعلاميا بعنوان "الأمية وبرامج الإصلاح والتنمية"، وذلك بمقر قاعة المركز، حاضر خلالها سامي عبد النبي السيد ، بالهيئة العامة لتعليم الكبار فرع جنوب سيناء، وذلك بمشاركة لفيف من ممثلى المديريات الخدمية بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تنظمها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان - المستمرة حتى نهاية فبراير المقبل - حول دعم خصائص السكان والنهوض بها ، تحت شعار "أسرتك.. ثروتك" تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي وإشراف الإعلامي عبد الحميد عزب مدير عام إعلام سيناء.

أكد المحاضر سامي عبد النبي السيد أن الدولة عازمة على القضاء على ظاهرة الأمية في مصر عامة ، وفي جنوب سيناء خاصة ، لما للمحافظة من طابع سياحي وملتقى ثقافات العالم ، من خلال زيادة عدد المدارس وتطوير المناهج لتناسب السوق العالمي واحتياجاته .



وقال "السيد" إن الأمية قد تعود إلى وجود آباء غير متعلمين ، وظروف معيشية صعبة ، ونقص مستلزمات تعليم ، وسلوك سلبية في مواطن التعلم ، وصعوبات تعلم وغيرها ، الأمر الذي يقوض جهود التنمية التي تحياها مصر في العصر الحديث ، وتقلل من جودة ونوعية وثقافة الفرد في المجتمع .

وأشار "السيد" إلى مخاطر الأمية على الفرد والأسرة والمجتمع نفسيا واجتماعيا وماليا، موضحا “على الفرد أن يغير من عزلته عن قطار التعليم في القراءة والكتابة وحاليا تكنولوجيا لمواكبة كل جديد في عالم متغير ومتطور”.



وأضاف أن ما صنعته الدولة من ربط شهادات التخرج لخريجي الجامعات بتعليم الأميين، للحد من هذه الظاهرة السلبية والعمل على تحسين خصائص السكان، معربا عن أمله أن تنتهي ظاهرة الأمية في مصر بحلول 2030 والحفاظ على مستويات التنمية المستدامة التي تخطوها مصر في الآونة الأخيرة.

inbound2908539687468455470

inbound5988421620995585373

inbound8660515109547467338