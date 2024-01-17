صور.. إعلام القاهرة تمنح الباحثة هبة إيهاب درجة الماجستير بامتياز

بعد مناقشات علمية مستفيضة ورصينة بقسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة حصلت الباحثة هبة إيهاب على عبد المجيد على درجة الماجستير بتقدير ممتاز

جاءت الرسالة بعنوان "اتجاهات الرأي العام المصري نحو المضامين والفتاوى الدينية بالفضائيات المصرية وتأثيراتها على صورة المسلمين"



تكونت لجنة المناقشة من:

الدكتورة ماجي الحلواني حسين أستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون ~ كلية الإعلام - جامعة القاهرة مناقشا ورئيسا والدكتور خالد صلاح الدين حسن الأستاذ بقسم الإذاعة والتليفزيون- كلية الإعلام – جامعة القاهرة مشرفا والدكتورة رباب عبد الرحمن هاشم الاستاذ بقسم الإذاعة - كلية الآداب - جامعة حلوان مناقشًا

رصدت الدراسة قياس واتجاهات الرأي العام نحو الفتاوى والمضامين الدينية بالفضائيات المصرية وتأثيراتها على صورة المسلمين، ورصد القضايا الدينية التي يتبناها الرأي العام المصري بالبرامج الدينية بالقنوات المصرية، ورصد المنافع التي تعود على الرأي العام المصري من متابعة الفتاوى والمضامين الدينية بالبرامج الدينية بالقنوات الفضائية المصرية،و التعرف على تأثير الفتاوى والمضامين الدينية المقدمة بالقنوات الفضائية المصرية على صورة المسلمين،رصد المضامين التي جاءت بالفتاوى والمضامين الدينية في البرامج الدينية بالقنوات الفضائية المصرية،و التعرف على أهم القضايا الدينية الواردة في برامج الإفتاء والمضامين الدينية بالقنوات الفضائية المصرية،و رصد مدى التزام البرامج الدينية بالقنوات الفضائية المصرية محل الدراسة بالأسس والشروط الواجب توافرها في الفتاوى والمضامين الدينية المقدمة بها.