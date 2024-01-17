مصطفى بسطامي يكشف التحصينات اللازمة لتربية الدواجن في المنزل

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة الأسبق، إن إعطاء المضادات الحيوية أو الفيتامينات للطيور في المزارع الكبيرة سببه مواجهة الإجهاد، خاصة وأن بعض المزارع تحتوي على 20 ألف طائر، أما في الأعداد الصغيرة فليس شرطًا إطعام الدواجن الفيتامينات والأحماض الأنيميا.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن هناك وحدة بيطرية في كل قرى مصر، ويتوفر في هذه الوحدات التحصينات اللازمة للطيور، مشيرًا إلى أن المزارع من الممكن أن يذهب إلى هذه الوحدة مرة واحدة، لتحصين الطيور من مرض الانفلونزا والنيوكاسل.

وأوضح أن هذه التحصينات تقدم من قبل الدولة مجانًا في الوحدات البيطرية، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بإعداد قوافل بيطرية إلى القرى، لمساعدة المزارعين في تربية الحيوانات والطيور، وتوفير الدواء بصورة مجانية، خلاف تقديم الكثير من التحصينات الطبية.

