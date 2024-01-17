أمم أفريقيا 2023.. نجم بيراميدز على رأس تشكيل منتخب المغرب أمام تنزانيا

أعلن وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تنزانيا، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

يواجه المنتخب المغربي، نظيره التنزاني على ملعب لاورينت بوكو حيث ينطلق اللقاء في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد محمد الشيبي ظهير أيمن فريق بيراميدز المصري، على رأس تشكيل أسود الأطلس في مواجهة تنزانيا.

يقود يوسف النصيري، هجوم منتخب المغرب، رفقة حكيم زياش وعبدالصمد الزلزولي، على يبدأ أشرف حكيمي أساسيًا في بداية مشوار المنتخب المغربي في كان 2023.

تشكيل منتخب المغرب

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: أشرف حكيمي – نايف أكرد – رومان سايس – محمد الشيبي

خط الوسط: سفيان أمرابط – سليم أملاح – عز الدين أوناحي

خط الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – عبد الصمد الزلزولي.

تقام بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024 بمشاركة 24 منتخبًا.

جاءت مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2023، كالتالي.

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب أفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزاني