تأييد حكم الإعدام ضد عامل محارة قتل شقيقته لسرقتها بالجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عامل محارة، بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل شقيقته بغرض سرقة هاتفها، في بولاق الدكرور، بعد ورود رأي فضيلة المفتي الرأي الشرعي في إعدامه.

وبينت تحقيقات النيابة في القضية، أنه بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة في يوم 28 /4 /2023 قام المتهم “فاروق.أ” أصل إقامته قرية بندار مركز جرجا محافظة سوهاج وله محل سكن آخر بمنطقة ناهيا محافظة الجيزة، بقتل شقيقته “نور.أ” عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، بغية سرقتها، وذلك بأن دلف إلى مسكنها، وما أن ظفر بها حتى تعدى عليها ضربا لشل مقاومتها واستغل غطاء رأسها "ايشارب" وأحكمه حول رقبتها معتصرا إياه قاصدا من ذلك إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات.

وأضاف أمر الإحالة في القضية، وارتبطت تلك الجناية بجنحة أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرق المنقول "الهاتف الخلوي" المبين وصفا بالأوراق والمملوك لـ (ن.أ) بإن قام بسرقته من داخل مسكنها عقب ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.